Venezuela inicia la vacunación para lograr el certificado de país libre de fiebre aftosa

En un video publicado en su cuenta de X, Padrino López aseguró que las sanciones contra Venezuela han sido un obstáculo para avanzar en esta certificación -sin explicar por qué-, a pesar de que, añadió, el país no ha presentado casos de esta enfermedad desde 2013.

A su lado, el director nacional de salud animal integral del Instituto Nacional de Salud Agrícola Integral (Insai), Wilmer Alcázar, detalló que este primer ciclo finalizará el próximo 15 de junio.

Alcázar llamó a todos a participar en el proceso vacunación que, según dijo, contará con el apoyo de más de 150 veterinarios del Insai a nivel nacional.

El pasado 10 de abril, autoridades del Gobierno de Venezuela y del sector privado firmaron un plan para lograr la certificación del país como territorio libre de fiebre aftosa, una enfermedad viral grave que afecta al ganado, incluyendo bovinos, porcinos y otros.

En un video compartido a la prensa, Diego Vialli Dos Santos, asesor del Centro Panamericano de Fiebre Aftosa y Salud Pública Veterinaria de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), indicó entonces que el plan plantea una hoja de ruta a través de la vacunación de animales.

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Sobre la enfermedad, alertó que tiene un impacto "muy fuerte" en el comercio internacional y en la seguridad alimentaria de la sociedad porque afecta la producción de carne y leche.

El acuerdo fue suscrito en la sede de la OPS en Caracas por representantes del Centro Panamericano de Fiebre Aftosa y Salud Pública Veterinaria, del Ministerio de Agricultura y otros, según una nota de prensa.

De acuerdo a la OPS, la fiebre aftosa es "altamente contagiosa y conlleva importantes consecuencias socio-económicas, con pérdidas que pueden superar los 20 billones de dólares anuales en países afectados".

"La fiebre aftosa está asociada a graves problemas sociales, especialmente en las poblaciones más vulnerables", señala la organización en su página web.