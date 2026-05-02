Abogados acusan a Israel de malos tratos e "interrogatorios ilegales" a los activistas

Según un comunicado, los abogados se reunieron por primera vez con el brasileño Thiago Ávila y el palestino-español Saif Abukeshek en la prisión de Shikma (en la localidad israelí de Ashkelon), a donde llegaron esta mañana tras permanecer dos días bajo custodia de la Marina israelí.

La organización afirma en su nota que Ávila denunció haber sido "golpeado", "arrastrado por el suelo" y mantenido vendado e incomunicado desde su detención, lo que le habría provocado lesiones visibles, dolor intenso y episodios de pérdida de conocimiento.

Además, añaden los expertos legales, fue interrogado por los servicios de inteligencia y seguridad israelíes bajo sospechas de "pertenencia a una organización terrorista", sin que se le hayan imputado cargos formales.

En el caso de Abukeshek, Adalah sostiene que permaneció con "las manos atadas, con los ojos vendados" y obligado a permanecer en posiciones de estrés durante desde su arresto este jueves, lo que habría causado "hematomas en el rostro y las manos". Tampoco en su caso, según la organización, las autoridades han detallado cargos específicos.

Una representante de Adalah dijo además a EFE que los detenidos no han contado con representación legal durante los interrogatorios, lo que agrava, según explica, la falta de garantías en el procedimiento y los hace "ilegales".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La organización subraya que ambos activistas se encuentran en huelga de hambre, aunque continúan bebiendo agua, y denuncia que las condiciones descritas constituyen "graves violaciones del derecho internacional".

Las autoridades de Israel no han respondido por el momento a estas acusaciones.

"Los dos activistas comparecerán mañana, domingo 3 de mayo, ante el Tribunal de Magistrados de Ashkelon para una audiencia en la que se solicitará la prórroga de su detención", concluye el comunicado del equipo de abogados.

Esta mañana, el Ministerio de Exteriores israelí informó del desembarco de Abukeshek y Ávila -a los que acusa de mantener lazos con la organización militante palestina Frente Popular para la Liberación de Palestina (FPLP)- en su territorio, donde, según afirmó, serían interrogados por "autoridades policiales".

Tras la noticia de que sus ciudadanos iban a ser conducidos a Israel en lugar de ser liberados en Grecia como el resto de activistas de la Flotilla detenidos por Israel en aguas internacionales este jueves, los Gobiernos de España y Brasil exigieron su inmediata puesta en libertad.