Cientos de personas piden en España la liberación de dos activistas de la Flotilla

La concentración más numerosa ha tenido lugar frente a la sede de la Comisión Europea en Barcelona, al este el país, donde varios cientos de manifestantes ondearon banderas palestinas y portaron pancartas como "Stop Israel. Stop terrorismo", "UE: basta complicidad con Israel" o "liberad a los rehenes".

Estos dos activistas, que se han declarado en huelga de hambre, comparecerán mañana domingo ante el Tribunal de Magistrados de Ashkelon en una vista penal para decidir sobre la prórroga de su detención por parte de las autoridades israelíes.

Abukeshek nació en el campo de refugiados de Askar, en Nablús, y lleva años viviendo en Barcelona con su mujer y sus tres hijos. Sally, su esposa, explicó este sábado a EFE que Abukeshek se encuentra en un estado "correcto" de salud, pese a presentar algunas "pequeñas heridas".

"Está en estado de shock. Se ha lamentado de que ayer fue el cumpleaños de una de sus hijas y que no pudo ni llamarla para felicitarla", relató Sally.

Mientras tanto, en Madrid, decenas de personas iniciaron una concentración permanente frente a la sede del Ministerio español de Asuntos Exteriores, convocada por Global Sumud y colectivos de activistas para pedir la liberación de los dos detenidos.

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La manifestación se produjo en un día en que se ha conocido que el cónsul de España en Tel Aviv ha podido visitar a ambos activistas arrestados ilegalmente para comprobar el estado de salud del hispano- palestino, algo que seguirá haciendo y manteniendo contacto permanente con la familia.

Además, fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores han insistido en que España exige la liberación inmediata de Saif Abukeshek y que se respeten sus derechos y la legalidad internacional.