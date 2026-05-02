Copacabana calienta motores a la espera de Shakira

Unos dos millones de fanáticos son esperados para el espectáculo, que será además la mayor presentación de la carrera artística de la barranquillera y en el que incluso hay expectativa de que supere al público que acompañó a Lady Gaga el año pasado (2,1 millones).

Las estaciones de metro del barrio Copacabana no dan abasto a los fanáticos que arriban de diferentes puntos de la ciudad con camisetas de 'La loba', atuendos alusivos a sus álbumes anteriores y los característicos caderines de monedas, iconos del tema 'Hips Don't Lie'.

Personas de todos los rincones del país sudamericano y de diferentes naciones continúan a la búsqueda del mejor espacio en la playa más famosa de Brasil, donde varios madrugaron desde antes de salir el sol para lograr un lugar privilegiado para ver a su diva.

Otros optaron por comprar sacos de arena para sumar unos cuantos centímetros y tener mejor visibilidad.

El 'portuñol' se ha convertido en el dialecto oficial del evento, con los comerciantes que practican un cordial español a media lengua y los extranjeros haciéndose entender ente caipirinhas y brigadeiros, bebidas y dulces brasileños.

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La fiesta desde ya está prendida con las mezclas electrónicas de Vintaje Culture y DJ Maz, que ya empiezan a ambientar la rumba latina.

Según datos oficiales, son esperados unos 32.000 turistas extranjeros, entre los que los argentinos, estadounidenses, uruguayos, chilenos y colombianos lideran la lista.

Otros 278.000 espectadores serán turistas nacionales y alrededor de 1,7 millones, residentes de Río y de su área metropolitana.