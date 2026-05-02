David Beckham recibe gallinas y emotivos mensajes familiares en su 51 cumpleaños

La jornada estuvo marcada también por la ausencia de felicitación pública de su hijo mayor, Brooklyn, de 27 años, distanciado del núcleo familiar desde comienzos de año.

Su esposa, la diseñadora de moda y ex Spice Girl Victoria Beckham, fue la primera en felicitarle con un mensaje en Instagram en el que lo definió como "el alma más amable y generosa".

"Eres nuestro mundo, todo para nosotros. Te queremos muchísimo. Feliz cumpleaños al mejor marido, padre, hijo, hermano y amigo", escribió, acompañando el texto con varias fotografías familiares.

Entre las imágenes compartidas, Victoria Beckham publicó un vídeo en el que David aparece sosteniendo dos cajas con gallinas, un regalo de cumpleaños "de los chicos", grabado en la residencia familiar en los Cotswolds, en el suroeste de Inglaterra, donde la pareja pasa gran parte de su tiempo.

Romeo Beckham, de 23 años, publicó una imagen junto a su padre con el mensaje "feliz cumpleaños papá, te quiero mucho, gracias por todo lo que haces", mientras Cruz Beckham, de 21, compartió varios recuerdos familiares en sus redes sociales.

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La benjamina, Harper Beckham, de 14 años, escribió un mensaje muy personal: "Feliz cumpleaños al mejor papá del mundo. No podría pedir un mejor modelo a seguir. Siempre estás aquí para mí y yo siempre estaré para ti".

El único miembro de la familia que no publicó ningún texto fue el primogénito, Brooklyn Peltz Beckham, que no se sumó a las felicitaciones en un momento de alejamiento respecto a sus padres.

El joven declaró en enero que no deseaba "reconciliarse" con su familia y acusó a sus padres de priorizar la marca 'Beckham' y de querer controlar el relato mediático en torno al clan.