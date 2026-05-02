El cónsul de España en Tel Aviv seguirá visitando a Abukeshek para ofrecerle protección

Así lo han señalado a Efe fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores, que han precisado que el cónsul le ha visitado para conocer su situación y ofrecerle toda la protección, y lo hará más veces.

Además, las mismas fuentes insisten en que España exige la liberación inmediata de Saif Abukeshek y que se respeten sus derechos y la legalidad internacional.

Desde Barcelona, donde reside Abukeshek y su familia, su mujer, Sally, ha dicho que el detenido se encuentra bien de salud, aunque en estado de 'shock'.

Sally ha sido informada de estos detalles precisamente por personal del consulado español en Tel Aviv, después de tener un primer contacto con el ciudadano español quien, junto al activista brasileño Thiago Ávila, ha sido trasladado a Israel tras ser apresados en aguas cercanas a Grecia cuando participaban en la Global Sumud Flotilla.

El encuentro entre el personal del consulado y Saif Abukeshek no ha durado más de diez minutos, según la mujer, y ha servido para confirmar que se encuentra en un estado "correcto" de salud, pese a presentar algunas "pequeñas heridas".

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Sally ha asegurado que su marido no tenía intención de llegar a Gaza con la Global Sumud Flotilla para evitar afrontar una situación peligrosa y que él navegaba en una embarcación que hacía funciones de observación.

Su voluntad era facilitar servicios logísticos, como ya hizo en la primera flotilla que zarpó de Barcelona hace unos meses, cuando sólo avanzó hasta un puerto italiano y no continuó el viaje más allá.