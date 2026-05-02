El rey Mohamed VI de Marruecos nombra al príncipe heredero coordinador del Estado Mayor

"Su majestad el rey Mohamed VI, Jefe Supremo y Jefe del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas Reales, ha tenido a bien nombrar, en el día de hoy, a su alteza real el príncipe heredero Mulay El Hassan coordinador de las Oficinas y Servicios del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas Reales", se lee en un comunicado del Gabinete Real, publicado por la agencia de noticias marroquí MAP.

La nota recuerda que el monarca ejerció este mismo cargo desde 1985, fecha de cuando fue nombrado por su padre, el rey Hasán II (1961-1999).

Mulay el Hasan, que el próximo 8 de mayo cumplirá 23 años y que actualmente cursa un doctorado en Relaciones Internacionales y Ciencias Geoestratégicas en la Universidad Politécnica Mohamed VI de Rabat, fue ascendido en agosto de 2025 al rango de coronel mayor con motivo del vigésimo sexto aniversario de la entronización de Mohamed VI.