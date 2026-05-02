Embajada de Alemania vuelve a corregir al presidente de Perú por comentarios sobre Hitler

"Quién puede imaginar que a Hitler lo elige unánimemente la gente en Alemania y terminó haciendo lo que terminó", comentó el jueves el gobernante suramericano, durante una ceremonia de condecoración con la Orden del Trabajo celebrada en el Palacio de Gobierno de Lima.

A través de un comunicado, la sede diplomática señaló que en relación a las recientes declaraciones del Balcázar, la Embajada de Alemania desea precisar algunos aspectos "en aras de la verdad histórica".

Afirmó que Hitler no fue "elegido unánimamente por la gente de Alemania", puesto que lo que realmente ocurrió fue que en las elecciones al Reichstag de julio de 1932, el Partido Nacionalsocialista obrero Alemán (NSDAP) obtuvo el 37,3 % de los votos, y más adelante, el 30 de enero de 1933, el entonces presidente Paul von Hidenburg nombró a Hitler canciller.

"Posteriormente, Hitler desmanteló de manera sistemática el orden democrático de la República de Weimar, conduciendo a Alemania, a Europa y al mundo hacia una catástrofe sin precedentes", añadió la embajada.

Durante su discurso, Balcázar citó a la filósofa Hannah Arendt que planteó que hay circunstancias en las que el hombre puede tener algunos egos que lo llevan a la maldad, pero que de ese ego, uno tiene la oportunidad de llegar a lo más alto del poder.

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"Dentro de esas jerarquías no se pudo diferenciar que el que mandaba, desde Hitler, el más alto poder, hasta el último soldado, a todos los comprendieron en los crímenes de guerra", añadió.

El presidente mencionó a Hitler después de que esta semana también, generara otra polémica y rechazo en el país al afirmar que Alemania "fue empujada a una guerra también por culpa, en parte, de los judíos" porque "controlaban todos los bancos, todo el comercio y hacían usura".

Su declaración generó la protesta de los integrantes de la comunidad judía y las embajadas de Alemania e Israel exigieron a Balcázar que se retractara de sus afirmaciones, además de remarcar que "el antisemitismo no puede ser trivializado bajo ninguna circunstancia".

Ante esto, la Presidencia lamentó en un comunicado que sus declaraciones hayan generado "una percepción equívoca" sobre el pueblo judío y sostuvo que, en realidad, estaba reflejando la opinión del autor español Antonio Escohotado, en el libro 'Los enemigos del comercio'.

Balcázar, de 83 años, es un abogado, exmagistrado y actual congresista que asumió la presidencia interina de Perú en febrero pasado en reemplazo del legislador derechista José Jerí, quien a su vez había sido designado por el Congreso en octubre de 2025 para sustituir a la destituida gobernante izquierdista Dina Boluarte.