Gobierno de Cuba reitera su negativa a negociar reformas políticas y económicas con EE.UU.

Lo recalcó el canciller, Bruno Rodríguez, en un encuentro internacional con más de 700 sindicalistas, políticos de izquierdas y activistas congregados en La Habana con motivo del Primero de mayo, un encuentro marcado por la amenaza de una agresión estadounidense.

"No forma parte de ese intercambio (de los contactos con EE.UU.), no lo forma de ninguna manera, el orden político y económico de Cuba. No forma parte de conversaciones con los Estados Unidos ningún asunto interno de nuestro pueblo ni de nuestra revolución", afirmó de acuerdo a la transcripción divulgada posteriormente.

A juicio del Gobierno cubano, agregó el canciller, esos temas no pueden formar parte de una negociación con otro país.

"No discutiremos jamás con Estados Unidos los asuntos que competen solo a la soberanía, a la independencia y a la libre determinación de los cubanos", aseguró.

Rodríguez llamó al Gobierno estadounidense a no subestimar el nacionalismo dentro de la isla y la respuesta popular en caso de un posible ataque. "Cuba sería un avispero. Cuba sería una trampa mortal. Cuba sería escenario de la guerra de todo el pueblo si el imperialismo estadounidense osara atacarnos", vaticinó.

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"Cuba se defiende, se defiende con las ideas y se defenderá con las armas", advirtió.

El canciller cubano destacó que, en todo caso, el país "actúa y actuará con responsabilidad".

"Si bien nos preparamos para cualquier eventualidad, incluso para una agresión militar directa, confiamos en que prevalezca la cordura y el sentido común antes de iniciar una aventura tan riesgosa", indicó.

Trump aseguró este viernes que "tomará el control" de Cuba "casi de inmediato", pero agregó que primero terminará con el "trabajo" en Irán.

Poco antes Washington publicó una nueva orden ejecutiva que extiende la cobertura de las sanciones hasta abarcar casi a cualquier persona o empresa no estadounidense que tenga relaciones comerciales con Cuba, especialmente en los sectores de la energía, la defensa, la seguridad y las finanzas.

Desde enero, Washington ha intensificado la presión económica sobre La Habana con un bloqueo petrolero que ha impedido casi totalmente la entrada de crudo y combustibles desde el exterior. Los apagones se han multiplicado y la economía está casi completamente paralizada.

Además, el presidente de EE.UU. y su secretario de Estado han instado en diversas ocasiones a La Habana a cambiar el sistema económico y régimen político de la isla. Ambas partes han reconocido conversaciones desde hace más de un mes, pero por el momento no se han hecho públicos los temas o avances en este diálogo.