Machado convoca concentraciones en más de 120 ciudades en apoyo a los presos políticos

"Ellos y sus familias necesitan de nuestra voz, necesitan de nuestra fuerza y por eso alzaremos nuestra voz, este domingo 3 de mayo, para que el mundo entero escuche el clamor por la libertad, por la justicia, por la democracia, que hoy elevamos desde Venezuela", subrayó Machado en un video publicado en sus redes sociales.

La líder opositora se encuentra fuera de Venezuela desde el pasado diciembre, cuando salió para recibir en Noruega la medalla del Premio Nobel de la Paz tras pasar un año en la clandestinidad para evitar ser arrestada por las autoridades, que la señalaron de violenta y de pedir una invasión militar.

El equipo de organización de Machado, el Comando Con Venezuela, fijó más de 20 puntos de concentración en varias ciudades venezolanas, según varias publicaciones en su cuenta de X.

En Caracas, uno de ellos será la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), conocida como El Helicoide, donde permanecen o estuvieron detenidos numerosos presos políticos.

Además, hay 12 convocatorias en España en lugares de Madrid, Tenerife, Valencia y Barcelona.

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También se incluyen países como Italia, Portugal, Bélgica, Países Bajos, Francia, así como Estados Unidos, Canadá, Brasil, Argentina, Chile, Panamá, Ecuador, Uruguay, Colombia, Perú y otros.

Según la ONG Foro Penal, en Venezuela hay 454 presos políticos, entre ellos 41 extranjeros o con doble nacionalidad, cuando en el país sigue en vigor una ley de amnistía limitada a ciertos delitos y períodos de tiempo específicos.

El Gobierno de Venezuela suele intercambiar los términos y afirmar que en el país hay "políticos presos", mientras asegura que están encarcelados por la comisión de delitos, una postura que rechazan diversas organizaciones no gubernamentales y partidos opositores.