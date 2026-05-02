Marcha de indígenas llega cerca de La Paz tras 24 días de caminata contra ley de tierras

El dirigente campesino Faifer Cuajera, que encabezó la protesta desde el departamento amazónico de Pando, dijo a los medios que la protesta llegó al punto denominado Urujara, en el límite de La Paz y la carretera hacia la zona de los Yungas, para exigir desde el lunes la anulación de esa ley promulgada el 8 de abril.

"No nos vamos a rendir y seguimos firmes en la causa", dio Cuajera y agregó que la protesta "no es política", sino "una reivindicación social".

La movilización está integrada por más de 100 manifestantes de Pando y la región vecina de Beni, pero otros seguirán llegando este fin de semana para sumarse a las protestas del sector, según el dirigente.

El Gobierno de Rodrigo Paz ha defendido la norma con el argumento de que permite una reclasificación de la propiedad de las tierras de pequeñas a medianas para que puedan ser usadas como garantía en créditos bancarios, pero los campesinos consideran que las pueden perder ante el poder económico de terratenientes.

"Le estamos dando 24 horas al gobierno nacional a partir del día lunes. Queremos decirles una vez más que nosotros no nos vendemos, radicalizamos nuestra marcha", sostuvo.

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A su turno, la dirigente Vivian Palomeque acusó al Gobierno de no tener interés en la solución del conflicto, después de que un intento de acuerdo no prosperara hace unos días en la localidad de Caranavi, a 170 kilómetros de La Paz, donde se reunieron con algunas autoridades.

"Si no hay solución por parte del presidente, nosotros vamos a continuar en la ciudad de La Paz, se radicalizarán todas las medidas", subrayó la dirigente al anunciar que el lunes, tras ingresar a la ciudad intentarán, con el apoyo de otros sectores, llegar a la plaza Murillo, sede de los poderes Ejecutivo y Legislativo.

La Central Obrera Boliviana (COB), la mayor entidad sindical del país, se declaró el viernes 1 de Mayo en una huelga indefinida para forzar al Gobierno a atender una serie de demandas, incluido el tema de las tierras y un aumento salarial del 20 %, y advirtió que si el Ejecutivo no atiende sus reclamos, deberá "renunciar".

La COB, que fue aliada política de los gobiernos izquierdistas de Evo Morales (2006-2019) y Luis Arce (2020-2025), impulsa la huelga en diversos sectores dependientes del Estado, entre los que están los maestros, trabajadores de hospitales y sindicatos mineros que puedan apoyar la medida de presión desde el lunes.

El Gobierno de Bolivia afirmó el miércoles que ve signos de un "proceso conspirativo" en los reclamos de los sectores en conflicto, por lo que instó al diálogo con sus representantes sin que esto implique renunciar a las transformaciones que el Ejecutivo encara en el país.