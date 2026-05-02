Marine Le Pen no planea un 'Frexit', pero advierte de cambios en la UE si gana en 2027

"No nos planteamos irnos, pero pelearemos democráticamente para cambiar las orientaciones políticas de la Unión Europea", manifestó Le Pen, quien protagonizó un acto electoral en un mercado en el norte de Francia.

"También criticamos las políticas llevadas a cabo en Francia -añadió- y no por eso nos planteemos irnos de Francia".

La líder de Agrupación Nacional (RN, en francés) está pendiente de que los jueces resuelvan su recurso contra una inhabilitación dictada en primera instancia en 2025 por malversación de fondos públicos del Parlamento Europeo (PE).

Si la decisión le es favorable, podrá presentarse para suceder a Emmanuel Macron en 2027. En caso contrario, pasará el testigo a su delfín, Jordan Bardella, de 30 años y actual eurodiputado.

Tanto Le Pen como Bardella figuran como favoritos para conquistar El Elíseo en la mayoría de los escenarios planteados por las encuestas.

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Solo el antiguo primer ministro conservador y actual alcalde de Le Havre, Édouard Philippe, tendría, en este momento, buenas probabilidades de vencer en una hipotética segunda vuelta.