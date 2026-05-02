Opositor venezolano dice que lucha por incremento de salario sigue pese a reciente aumento

A través de su cuenta de X, el también dos veces candidato a la Presidencia reclamó que el salario mínimo y las pensiones sigan en 130 bolívares al mes, unos 27 centavos según el tipo de cambio oficial, un monto que no se ajusta desde 2022, cuando equivalía a unos 30 dólares.
"La paz verdadera se construye con salarios dignos, inversión, empleo, servicios públicos de calidad e instituciones que respondan a la gente", manifestó el diputado, que propuso el incremento del salario mínimo equivalente a 150 dólares al mes.
El jueves, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció el aumento del "ingreso mínimo integral" a 240 dólares mensuales, aunque no precisó en cuánto quedará el salario mínimo, congelado desde 2022.
Sin embargo, la ONG Provea aseguró este sábado en X que el anuncio de Delcy Rodríguez "corresponde a un bono, no al salario base", y subrayó que las bonificaciones son "excluyentes y no inciden en prestaciones, vacaciones ni utilidades".
En los últimos años, el Ejecutivo ha centrado su política salarial en el pago de dos bonos para los trabajadores públicos: uno de alimentación y otro denominado "ingreso de guerra económica", los dos sin incidencia en beneficios laborales.
Ambos sumaban 190 dólares antes del anuncio del jueves de Delcy Rodríguez y eran depositados en bolívares a la tasa oficial del día.