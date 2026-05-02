Opositor venezolano dice que lucha por incremento de salario sigue pese a reciente aumento

A través de su cuenta de X, el también dos veces candidato a la Presidencia reclamó que el salario mínimo y las pensiones sigan en 130 bolívares al mes, unos 27 centavos según el tipo de cambio oficial, un monto que no se ajusta desde 2022, cuando equivalía a unos 30 dólares.

"La paz verdadera se construye con salarios dignos, inversión, empleo, servicios públicos de calidad e instituciones que respondan a la gente", manifestó el diputado, que propuso el incremento del salario mínimo equivalente a 150 dólares al mes.

El jueves, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció el aumento del "ingreso mínimo integral" a 240 dólares mensuales, aunque no precisó en cuánto quedará el salario mínimo, congelado desde 2022.

Sin embargo, la ONG Provea aseguró este sábado en X que el anuncio de Delcy Rodríguez "corresponde a un bono, no al salario base", y subrayó que las bonificaciones son "excluyentes y no inciden en prestaciones, vacaciones ni utilidades".

En los últimos años, el Ejecutivo ha centrado su política salarial en el pago de dos bonos para los trabajadores públicos: uno de alimentación y otro denominado "ingreso de guerra económica", los dos sin incidencia en beneficios laborales.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Ambos sumaban 190 dólares antes del anuncio del jueves de Delcy Rodríguez y eran depositados en bolívares a la tasa oficial del día.