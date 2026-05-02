Regresan a Perú 18 nacionales reclutados en Rusia para combatir en la guerra de Ucrania

"Durante el curso de las últimas dos semanas se ha logrado concretar exitosamente el retorno al Perú de dieciocho connacionales que se presentaron a la sección consular de la Embajada del Perú en Moscú", indicó el Ministerio de Relaciones Exteriores en un comunicado.

Añadió que brindó a este grupo la asistencia y protección debida con alojamiento y alimentación.

La Cancillería detalló que este domingo 3 de mayo está prevista la llegada a Perú de un nacional y este lunes 4 de mayo se espera el arribo de otros seis peruanos, quienes en la mañana del sábado salieron desde Moscú después de haber sido auxiliados por la embajada en la capital rusa.

La defensa legal de las familias de peruanos reclutados en Rusia, que conforma un grupo de unos 135 afectados, solo en Lima, señaló que el vuelo con seis nacionales llegará en la tarde del lunes a la capital tras haber hecho escala en Estambul.

El Ministerio de Asuntos Exteriores sostuvo que otros dos peruanos aún se encuentran con retorno pendiente que se espera concretar en los próximos días.

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"Estos avances son resultado directo de las gestiones efectuadas por el embajador del Perú en la Federación de Rusia y la sección consular en Moscú, las cuales, siguiendo instrucciones de la Cancillería, ya han establecido y vienen implementando protocolos para atender a los peruanos que se presenten, según cada caso particular", añadió.

Por último, indicó que las representaciones diplomáticas en el país euroasiático continúan atentas a cualquier solicitud de peruanos, para lo cual recordó que hay canales de información activos las 24 horas.

Durante la última semana, familiares de 135 peruanos han interpuesto denuncias y este viernes, la Fiscalía de Perú ha iniciado investigaciones por la presunta trata de personas, después de que los peruanos firmaran contratos para ir a trabajar a Rusia en oficios de seguridad u otros y, una vez allí, se les quitara el pasaporte y fueran enviados a la primera línea de combate en Ucrania.

El Gobierno de Perú entregó a la Embajada de Rusia en Lima una lista de peruanos que se encuentran en la zona de conflicto con la petición de que "brinden de manera urgente información sobre su situación, ubicación y estado de salud".

Ante esto, la Embajada euroasiática aseguró el jueves que ofrecerá "a la brevedad posible" información sobre los peruanos reclutados de conformidad con las legislaciones de ambos países.