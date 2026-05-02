Regresan a Venezuela seis menores de edad en un "vuelo especial" desde Estados Unidos

A través de Telegram, la cartera de Estado indicó que todos los repatriados recibieron atención médica por parte de las instituciones nacionales y fueron trasladados a sus hogares por los organismos de seguridad.

En la publicación no se detalló qué aerolínea realizó el viaje ni añadió otros detalles.

El avión llegó este viernes según especificó en Telegram el programa gubernamental Gran Misión Vuelta a la Patria, que promueve el retorno voluntario de venezolanos que están fuera de su país.

El retorno de los seis menores de edad fue producto de un trabajo conjunto entre los organismos de seguridad del Estado venezolano y la Organización Internacional para las Migraciones, según Vuelta a la Patria.

El pasado miércoles, el Ministerio de Interior y Justicia de Venezuela informó sobre la llegada de 208 migrantes en un vuelo de repatriación procedente de Miami, Estados Unidos, como parte de la Gran Misión Vuelta a la Patria.

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En un mensaje de Telegram, la cartera de Estado detalló entonces que en el vuelo llegaron 154 hombres, 28 mujeres y 26 menores de edad.

Según cifras oficiales, más de 20.000 migrantes han regresado a Venezuela en vuelos de repatriación desde febrero de 2025.