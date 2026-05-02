Shakira enciende Copacabana con 'La fuerte' en la apertura de su concierto

La reina del pop latino fue ovacionada al unísono por cientos de miles de fanáticos cuando apareció sobre un palco de 1.500 metros cuadrados, el más grande levantado para este tipo de shows, luego de un gran espectáculo de drones.

Los teledirigidos formaron en el cielo la imagen de una loba -símbolo de la mujer empoderada que la artista ha proyectado en su gira- para luego dar forma a una silueta de su rostro y terminar con un 'Te amo Río', antes de entonar sus canciones.

Vestida de pies a cabeza con un brillante traje con los colores de la bandera de Brasil, Shakira se desplazó por una extensa pasarela, saludó de cerca a su público para luego entonar el tema.

La emoción de los admiradores, muchos de ellos postrados cerca de la tarima desde las primeras horas del día, se reflejó en gritos, llanto y euforia desbordada al ver tan próxima a su diva, pese a que arrancó su presentación más de una hora después de lo programado.

Los asistentes estaban impacientes a la espera de la baranquillera, tras el animado preámbulo que hicieron Vintaje Culture y DJ Maz, que calentaron los motores en la mítica playa desde el final de la tarde con sus mezclas electrónicas antes del show principal.

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La ganadora de cuatro Grammys y quince Grammys Latino ofrecerá durante las próximas dos horas un repertorio repleto de éxitos que marcaron diferentes fases se su carrera y que harán las delicias de varias generaciones en la capital carioca.

'Hips Don't Lie', 'Whenever, Wherever', 'Waka Waka (This Time for Africa)', 'Estoy Aquí' 'She Wolf', 'Dónde estás corazón', 'Monotonía' e 'Inevitable' figuran en una lista de treinta temas publicada por la colombiana horas antes del espectáculo.

Entre los invitados confirmados figuran los hermanos Caetano Veloso y María Betania, dos de las voces más representativas de la Música Popular Brasileña (MPB), pero también se espera que la colombiana cante con la también brasileña Anitta la canción "Choka Choka", tema lanzado recientemente por las dos artistas.

El concierto de Shakira este sábado es la mayor presentación de su carrera, un evento en el que la colombiana también batirá récord de público si supera los 2,1 millones de espectadores que acompañaron a Lady Gaga el año pasado, dato que solo se conocerá al final del evento, pero que a simple vista parece que ya se dio.

La masiva movilización, especialmente de latinos liderados por argentinos, uruguayos, chilenos, peruanos y colombianos, obligó a las autoridades a cerrar todos los accesos del barrio de Copacabana para vehículos cuatro horas antes del concierto.

Así mismo, el show obligó a desplegar un fuerte esquema de seguridad, con unos 8.000 agentes de la policía, y a montar una infraestructura similar a la usada en las fiestas de Año Nuevo cuando hasta tres millones de personas despiden el año en esta arena.

El espectáculo, que hace parte del evento anual 'Todo mundo no Río', cierra además la gira mundial 'Las mujeres ya no lloran', que la artista inició en febrero del año pasado también en Río de Janeiro en una especie de homenaje a Brasil, uno de los primeros países en abrirle las puertas en sus inicios musicales.