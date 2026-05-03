China instala su mayor plataforma eólica flotante en aguas profundas de su costa sureña

La infraestructura, denominada 'Sanxia Linghang' y desarrollada por el grupo estatal China Three Gorges Corporation, fue instalada la noche del sábado en aguas de la ciudad de Yangjiang, informó este domingo la agencia de noticias Xinhua.

El sistema combina un aerogenerador de gran capacidad con una plataforma flotante semisumergible y un nuevo sistema de amarre, en un entorno marítimo con condiciones exigentes, donde las olas pueden superar los 20 metros y los vientos alcanzar los 73 metros por segundo.

Entre las innovaciones técnicas, la compañía destacó el uso por primera vez en el país de cables de poliéster de alto rendimiento para el anclaje, capaces de absorber la energía de las olas mediante deformación elástica y reducir el impacto estructural sobre la instalación.

La plataforma incorpora además un sistema de lastre activo que ajusta automáticamente el volumen de agua en sus columnas para estabilizar la estructura, así como un cable submarino dinámico de 66 kilovoltios diseñado para operar en condiciones marinas complejas.

El proyecto se inscribe en la apuesta de China por la eólica marina en aguas profundas, un segmento aún incipiente frente a los parques de cimentación fija, que concentran la mayor parte de la capacidad instalada mundial, y en el que Europa lidera el desarrollo de plataformas flotantes, especialmente en el mar del Norte y el Atlántico.

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Este tipo de instalaciones permite acceder a zonas con vientos más intensos y constantes, pero conlleva mayores exigencias técnicas en el amarre, la estabilidad y la transmisión eléctrica, lo que ha limitado hasta ahora su despliegue comercial frente a la rápida expansión de la eólica fija en China y Europa.

Su desarrollo cobra impulso por la volatilidad de los mercados energéticos y por crecientes tensiones comerciales en torno a la industria de las renovables, con disputas entre China y la Unión Europea sobre el papel de los fabricantes de equipos en el sector.