Ecuador baja el límite de ingreso de licor sin tributos para "proteger el comercio formal"

"Este cambio tiene como objetivo proteger el comercio formal, así como a los productores e importadores que cumplen con sus obligaciones tributarias y sostienen empleo. Por ello, desde mañana se actualizará el límite permitido para el ingreso de bebidas alcohólicas como efecto personal de viajero vía aérea", escribió este domingo en su cuenta de la red social X Sandro Castillo, director del SNAE.

La institución señaló -en un comunicado- que el ajuste se realiza debido a que este beneficio fue creado para uso personal, pero que "se ha detectado que en algunos casos está siendo utilizado de forma indebida para abastecer negocios informales".

"Solo en 2024, el ingreso de licor por este mecanismo alcanzó cerca de 694.000 litros, evidenciando un crecimiento sostenido que distorsiona el mercado", señaló el SNAE.

La Aduana indicó que la ampliación a cinco litros vigente hasta el momento fue dispuesta en el Gobierno anterior, "y se realizó sin contar con un informe de impacto económico que sustente la medida y sin cumplir con los procesos establecidos en la normativa vigente", por lo que el proceso "fue puesto en conocimiento de la Contraloría General del Estado (Tribunal de Cuentas), a fin de que se determinen las responsabilidades correspondientes".

"Este ajuste no elimina el beneficio para los viajeros, sino que lo mantiene en un nivel razonable, técnico y acorde a su objetivo original", agregó la institución.