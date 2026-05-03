Egipto y Siria estrechan relaciones en medio de la guerra en Oriente Medio

Según un comunicado del Ministerio de Exteriores egipcio, Abdelaty reiteró durante el encuentro que la postura de su país respecto a la crisis siria se basa en el apoyo a los esfuerzos para restablecer la seguridad y la estabilidad, así como en la preservación de la unidad y la cohesión nacional del país árabe.

Asimismo, expresó el respaldo de Egipto a "las legítimas aspiraciones del pueblo sirio en toda su diversidad", insistiendo en el respeto a la soberanía, la integridad territorial y la estabilidad de Siria, así como en la necesidad de preservar sus instituciones nacionales y rechazar cualquier injerencia extranjera.

Abdelaty también hizo hincapié en la importancia de intensificar los esfuerzos para combatir el terrorismo y el extremismo, abordar el fenómeno de los combatientes extranjeros y contribuir a que Siria se convierta en un factor de estabilidad regional.

En el plano regional, el ministro egipcio manifestó el rechazo "categórico" de su país a las violaciones de la soberanía siria por parte de Israel, condenando lo que calificó como intentos de aprovechar la situación actual para ocupar más territorio y desestabilizar el país.

En este sentido, instó a Israel a cumplir el Acuerdo de Separación de 1974 y reiteró la postura firme de Egipto en favor del fin de la ocupación de los Altos del Golán sirios.

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Las conversaciones también abordaron la evolución de la situación regional, incluidas las negociaciones entre Estados Unidos e Irán y los esfuerzos para reducir tensiones, así como la situación en el Líbano.

Abdelaty subrayó la necesidad de acciones coordinadas a nivel regional e internacional para evitar una escalada de conflictos y garantizar la estabilidad.

Por su parte, la agencia oficial siria SANA informó de que ambas delegaciones analizaron fórmulas para fortalecer la cooperación bilateral y ampliar la coordinación en asuntos de interés común, además de intercambiar puntos de vista sobre los últimos acontecimientos regionales e internacionales.