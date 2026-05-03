El Reino Unido negociará con la UE su adhesión al préstamo de 90.000 millones a Ucrania

El plan busca reforzar la capacidad militar de Kiev en un momento en el que, según el Reino Unido, las fuerzas ucranianas han logrado recuperar territorio frente a Rusia y "las pérdidas en el campo de batalla superan ya la capacidad rusa de movilizar reemplazos".

El Ejecutivo británico subraya que la eventual participación en el esquema europeo no solo incrementaría el apoyo financiero a Ucrania, sino que también abriría oportunidades para la industria de defensa británica en futuros contratos vinculados al suministro de equipamiento militar.

"Cuando el Reino Unido y la Unión Europea trabajan juntos, todos salimos beneficiados", afirmará Starmer ante los líderes reunidos en la capital armenia, según extractos adelantados de su intervención.

"Debemos avanzar más rápido en defensa para mantener la seguridad de nuestra población", añadirá.

La visita del primer ministro a Armenia -la segunda de un jefe de Gobierno británico al país- se produce en un contexto de acercamiento entre Londres y Bruselas en materia de seguridad y defensa, que ambas partes prevén profundizar en una cumbre bilateral prevista en las próximas semanas.

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El anuncio se enmarca además en una nueva ronda de sanciones británicas contra entidades rusas que se espera en los próximos días, con el objetivo de debilitar las cadenas de suministro militar de Moscú.

Junto a Ucrania, Starmer abordará también la situación en Oriente Medio, advirtiendo de que la inestabilidad exterior "alimenta la incertidumbre interna" en los países europeos y defendiendo medidas coordinadas para evitar una escalada regional.