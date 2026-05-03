Irán: "Interferencia" de EEUU en estrecho de Ormuz será una "violación del alto el fuego"

El presidente de la Comisión de Seguridad Nacional del país persa, Ebrahim Azizi, afirmó hoy en una publicación en X que "cualquier interferencia estadounidense en el nuevo régimen marítimo del estrecho de Ormuz se considerará una violación del alto el fuego".

Azizi agregó que "el estrecho de Ormuz y el golfo Pérsico no se regirán por las delirantes declaraciones de Trump ¡Nadie creerá en sus teorías conspirativas!", luego de que el Comando Central del Ejército de Estados Unidos (Centcom) detallara la orden de Trump sobre el denominado 'Proyecto Libertad', que movilizará más de 100 aeronaves, destructores, drones y 15.000 militares.

"Nuestro apoyo a esta misión defensiva es esencial para la seguridad regional y la economía global, mientras mantenemos también el bloqueo naval", afirmó el comandante del Centcom, Brad Cooper.

De acuerdo al mandatario norteamericano, varios países, la mayoría ajenos al conflicto en Oriente Medio, han pedido ayuda para liberar sus embarcaciones del estrecho y dio órdenes para que les ayuden a salir a partir del lunes, mientras se adelantan "conversaciones muy positivas con Irán".

"He instruido a mis representantes para que les informen que haremos todo lo posible para que sus buques y tripulaciones salgan del estrecho de forma segura. En todos los casos, han manifestado que no regresarán hasta que la zona sea segura para la navegación", afirmó en su red social Truth.

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Trump no identificó a ninguno de los países que han solicitado la ayuda, al indicar que son "de todo el mundo" y agregó que los barcos están retenidos por un asunto que les es completamente ajeno.

Sólo son "espectadores neutrales e inocentes", añadió el líder republicano acerca de la guerra iniciada contra Irán el pasado 28 de febrero por su país e Israel y que ha afectado el paso marítimo, objeto actual de un doble bloqueo por parte de Irán y de Estados Unidos.

"Por el bien de Irán, Oriente Medio y Estados Unidos, les hemos asegurado a estos países que guiaremos sus buques fuera de estas vías marítimas restringidas, para que puedan continuar con sus actividades con libertad", afirmó.

De acuerdo con Trump, el 'Proyecto Libertad' comenzará este lunes, hora de Oriente Medio ya que, aseguró, muchos de estos barcos tienen escasez de alimentos.

Irán confirmó también este domingo que recibió a través de Pakistán la respuesta de Estados Unidos sobre la propuesta de catorce puntos para poner fin a la guerra y aseguró que analiza el contenido antes de emitir una respuesta oficial.