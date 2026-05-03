Isabel Díaz Ayuso inicia su viaje a México con una visita a la Basílica de Guadalupe

Durante la celebración eucarística, el arzobispo primado de México, Carlos Aguiar Retes, dio la bienvenida a la mandataria regional y destacó la relación entre ambos países.

“Pedimos por nuestra relación entre España y México, que es ahora representada aquí (por) la presidenta de la Comunidad de Madrid”, expresó el cardenal, al señalar que la visita coincide con la celebración del Día de la Madre en España, por lo que Díaz Ayuso acudió a encomendarse a la Virgen de Guadalupe.

El jerarca católico también saludó al cónsul de España en México, Marcos Rodríguez Ayuso, y a la comitiva que acompañó a la presidenta madrileña, quienes ocuparon un espacio reservado dentro del templo mariano.

La visita de Díaz Ayuso, que se extenderá hasta el 12 de mayo, contempla actividades en Ciudad de México, Monterrey, Aguascalientes y la Riviera Maya, con encuentros políticos, empresariales y culturales.

Como parte de su agenda, la presidenta madrileña tiene previsto asistir este lunes a un encuentro con empresarios e inversores tanto mexicanos como españoles, además de una reunión con la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Asimismo, tendrá un almuerzo institucional con los gobernadores de los estados de Aguascalientes, Querétaro, Chihuahua y Guanajuato.

Su visita también incluye una misa en la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México.

En el viaje Díaz Ayuso asistirá a un acto en honor a Hernán Cortés y participará en reuniones con empresarios y autoridades locales, así como en la gala de los Premios Platino en la Riviera Maya.

Díaz Ayuso también recibirá en una sesión solemne la Medalla de la Libertad del Congreso de Aguascalientes, cuyo Cabildo le hará entrega de las Llaves de la ciudad y un reconocimiento "por su defensa de la Hispanidad".

En Aguascalientes acudirá igualmente a la celebración del Día de Madrid en el expositor de la región instalado en la 198º Feria Nacional de San Marcos, una cita anual enfocada en la cultura donde la Comunidad de Madrid es "invitada de honor".

Además, mantendrá cuatro encuentros con empresarios, organizaciones económicas e inversores mexicanos y reuniones con compañías internacionales de construcción y restauración -CEMEX y Alsea-.

Y asistirá también a actos académicos con estudiantes y la comunidad educativa de la Universidad de la Libertad y el Instituto Tecnológico de Monterrey.

No obstante, su visita se desarrolla sin encuentros previstos con el Gobierno federal encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, con quien ha mantenido diferencias públicas en meses recientes.

La gira, la tercera internacional de Díaz Ayuso en 2026, ha generado críticas desde la oposición en España, que cuestiona tanto su agenda como el carácter de algunas de sus actividades en México.