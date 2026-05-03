Israel adquiere nuevos escuadrones de caza F-35 y F-15IA para "garantizar la superioridad"

"Estas aeronaves refuerzan la abrumadora superioridad aérea de Israel. Nuestros pilotos pueden alcanzar cualquier punto del espacio aéreo iraní, y están preparados para hacerlo si fuera necesario (...) Seguiremos garantizando la superioridad de Israel en todos los ámbitos", declaró el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, en una intervención en vídeo grabada.

El ministerio israelí de Defensa indicó que el acuerdo que ha obtenido luz verde este domingo con Lockheed Martin y Boeing incluye la integración completa de la nueva flota en la Fuerza Aérea israelí, su mantenimiento integral, repuestos y apoyo logístico.

Este es el primer paso en la ejecución del "plan de fortalecimiento" que pretende el Ejecutivo israelí para la próxima década, que ya ha sido ratificado por la Oficina del Primer Ministro y por el ministerio de Defensa, y que contará con un presupuesto específico de 350.000 millones de séqueles (unos 100.000 millones de dólares) para ese período.

Netanyahu afirmó en su mensaje de hoy que están trabajando por la "independencia" armamentística de Israel, para así no requerir del apoyo o colaboración de "países extranjeros" en los próximos años.

"Desarrollaremos aeronaves innovadoras. Esto cambiará por completo el panorama", aseguró el primer ministro israelí.

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Netanyahu también se refirió a la creación de un "proyecto especial" para contrarrestar "la amenaza de los drones", que tantos problemas están generando a las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) en el frente que mantiene con Hizbulá en la frontera norte israelí y en el sur de Líbano, actualmente ocupado por el Ejército de Israel.

"Hoy se me presentará un informe sobre los avances en este tema. Llevará tiempo, pero estamos trabajando en ello", concluyó Netanyahu.