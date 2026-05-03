Israel mata a un adolescente gazatí de 15 años en un ataque con dron al sur de la Franja

El centro médico reportó que la víctima, Riyad Naji Abu Nimer, fue alcanzada por metralla cuando un dron lanzó una bomba contra un grupo de civiles en la zona de Qizan Abu Rashwan, al sur de Jan Yunis.

El adolescente falleció a causa de sus heridas antes de llegar al hospital, mientras que otras personas resultaron heridas en el ataque, de acuerdo a la agencia de noticias palestina Wafa.

EFE realizó una petición de información acerca de este ataque al Ejército israelí, sin recibir más detalles hasta el momento.

El Ministerio de Sanidad gazatí, dependiente de la administración política de Hamás en la Franja, emitió hoy su informe diario donde comunicó que en las últimas 24 horas -sin contar el fallecimiento de esta mañana- los hospitales de Gaza notificaron 2 nuevos muertos y 3 heridos por ataques del Ejército israelí.

Desde la rúbrica del "alto el fuego" del pasado 10 de octubre, Israel continúa violando el acuerdo y atacando la Franja casi a diario; y el número de víctimas mortales fruto de fuego israelí asciende ya a 830 muertos y 2.345 desde entonces.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Considerando la cifra total desde los ataques terroristas de Hamás del 7 de octubre de 2023, son 72.610 los muertos y 172.448 los heridos por ataques del Ejército israelí contra una devastada Franja de Gaza, que diversas organizaciones internacionales y una comisión independiente nombrada por la ONU han llegado a calificar como "genocidio".