Macron pide a Al Zaidi que se investigue el ataque en Irak que mató a un militar francés

"Mantuve una conversación telefónica con Ali al Zaidi, encargado de formar el próximo gobierno iraquí. Le felicité por su nombramiento y le deseé todo el éxito en esta misión crucial para el futuro de Irak, en un contexto regional extremadamente difícil", indicó en X Macron, tras entrevistarse telefónicamente Al Zaidi.

Asimismo, el presidente francés expresó "el deseo" de que "la investigación sobre el ataque que costó la vida al militar francés Arnaud Frion e hirió a muchos de sus compañeros de armas, el 12 de marzo en Khanaqin, se lleve a cabo hasta el final".

Frion, de 42 años, falleció tras el ataque de un dron modelo 'Shahed', de concepción iraní, en una base militar kurda en la región de Erbil, en el Kurdistán iraquí, donde estaban desplegados militares franceses.

"La estabilidad de Irak, su soberanía y su capacidad para determinar plenamente su destino son esenciales para la seguridad de Oriente Medio y de Europa", añadió el mandatario, quien dijo que Francia "seguirá estando al lado de los iraquíes para contribuir a ello y profundizar nuestra asociación estratégica en todos los ámbitos".

Ali al Zaidi, un empresario de 38 años, dispone de menos de un mes para formar gobierno y presentarlo al Parlamento para su aprobación, y se enfrenta a varios retos, entre ellos las exigencias de EE.UU. en tema de terrorismo, así como la complicada situación en Oriente Medio por el conflicto en Irán.