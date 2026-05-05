IPS: Isaías Fretes oficializa cambios en direcciones clave de la previsional

El Consejo de Administración del Instituto de Previsión Social (IPS) oficializó este martes una serie de cambios en cargos directivos estratégicos, afectando áreas de planificación, auditoría, tecnología y el gabinete de la presidencia.

A través de las resoluciones emitidas esta mañana, el presidente del IPS, Isaías Fretes, dispuso movimientos en la estructura administrativa. Aseguran que se busca dinamizar la gestión del seguro social luego que el presidente de la República, Santiago Peña, el 22 de abril nombrara a Fretes al frente de la previsional, en reemplazo de Jorge Brítez.

Estos cargos, definidos legalmente bajo la Carta Orgánica de la institución como “de confianza”, han sido renovados bajo la figura de interinatos y designaciones directas.

IPS: cambios dispuestos por Isaías Fretes

Entre los movimientos más destacados se encuentra la llegada del Alte. (R) Néstor Gustavo Carrillo Rotela a la Dirección de Gabinete de Presidencia, ocupando el lugar que anteriormente desempeñaba Rosa Mercedes Martínez Maciel, según la Resolución N° 032-18/2026.

Asimismo, según la Resolución N° 032-019/2026, en el área de Auditoría Interna, el Prof. Mag. Walter Santiago Laguardia Lovera asume la dirección en reemplazo de Alicia Celeste Olazar Maciel.

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En la Dirección de Planificación, el Lic. Julio César Franco Báez toma el mando en sustitución de Patricia Alejandra Giménez León según la Resolución N° 032-020/2026 y, la Dirección de Organización y Calidad —dependiente de la Gerencia de Desarrollo y Tecnología— será liderada de forma interina por la Lic. María de los Ángeles Acosta Faranda, tras la salida de Óscar Ariel Noldin Núñez, conforme se establece en la Resolución N° 032-021/2026.

Las resoluciones subrayan que estos cambios se realizan conforme a las atribuciones de la máxima autoridad del IPS, para nombrar empleados superiores.