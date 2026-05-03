Más de 10.000 festivaleros siguen en 'rave' francesa minada de obuses de II Guerra Mundial

"La concentración se lleva a cabo en un terreno militar, un lugar prohibido, inadecuado y peligroso. La peligrosidad ha quedado confirmada por el hallazgo de un proyectil ayer y de un fragmento de obús este domingo 3 de mayo, de los cuales se ha hecho cargo el servicio de desactivación de explosivos", indicó la prefectura del Cher, en un balance con datos hasta las 18 hora local.

La 'rave' Le teknival, que se celebra desde el jueves en las proximidades de Bourges (a unos 230 kilómetros al sur de París), llegó a acoger a hasta 20.000 festivaleros, procedentes de varios países de Europa, bajo la vigilancia de hasta 600 gendarmes.

Se trata de una de las mayores fiestas clandestinas en Francia en los últimos años, con el agravante de que se celebra en un terreno de uso militar.

Las autoridades actualizaron también el balance sanitario y de seguridad del acontecimiento: cuatro personas muy graves de entre el total de 81 heridos, buena parte por culpa del consumo de drogas.

Se han arrestado además a seis personas -de las que cinco se han quedado bajo custodia policial- acusadas de saltarse controles policiales y de agresiones contra la autoridad; se han neutralizado 15 drones civiles; e incautado 57 armas.

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Solo este domingo han sido multadas con al menos 135 euros casi 2.000 personas. El ministro del Interior, Laurent Nuñez, ya había advertido de que se sancionaría a los asistentes, a medida que vayan abandonado la fiesta, por dos motivos: el "ingreso en un terreno militar estando prohibido y por desafiar un decreto de prohibición de una concentración musical".

La celebración de Le teknival se produce en pleno proceso legislativo en Francia para aprobar un endurecimiento de la ley para evitar este tipo de reuniones clandestinas.

La norma, que ya salió adelante en abril en la Asamblea Nacional francesa y que debe aún de pasar por el Senado, contempla hasta seis meses de cárcel y 30.000 euros de multa para las personas implicadas directa o indirectamente en la organización.

Precisamente los organizadores de Le teknival asumieron haber celebrado la fiesta clandestina en un terreno militar como manera de protestar contra ese proyecto de ley que estiman represivo.

Los participantes a este tipo de fiestas 'rave', que se realizan normalmente en zonas naturales abandonadas o áreas urbanas remotas, vienen de numerosos países de Europa con la idea de pasar varios días bailando al ritmo de la música electrónica.