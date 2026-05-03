Mélenchon, líder izquierdista, anuncia su candidatura a las presidenciales de 2027

Visto como una de las figuras políticas que generan más polémica en la opinión pública francesa, Mélenchon justificó, en una entrevista al canal TF1, su nuevo intento por "el contexto y la urgencia" del panorama político nacional e internacional.

"Los privilegios y el racismo es lo que más hace daño a nuestro país", denunció el político, quien aseguró que, si accede a la presidencia francesa, se aliará a España y "a otros países latinoamericanos" para hacer frente a los Estados Unidos de Donald Trump e Israel.

Aunque la escena electoral francesa para 2027 aún no está clara -la única gran candidatura confirmada hasta ahora era la de exprimer ministro conservador Édouard Philippe-, varias encuestas ya colocan al izquierdista como uno de los líderes progresistas potencialmente con más apoyo en la primera vuelta de abril de 2027.

Sin embargo, esos mismos sondeos le dan como perdedor seguro en una hipotética segunda vuelta ante la ultraderecha, ya sea ante Marine Le Pen (pendiente de una decisión judicial para poder presentarse) o su delfín Jordan Bardella.

La encuesta más reciente, publicada esta misma noche, da una idea de la polarización que genera el izquierdista: un 84 % de los electores no le quieren como candidato.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Mélenchon es una figura de poco consenso en el fragmentado panorama político de Francia. La derecha y el centro lo acusan de antisemita por sus declaraciones sobre el conflicto árabe-isaelí, al igual que parte de la izquierda moderada.

A pesar de haber tejido dos exitosos pactos electorales con el Partido Socialista (PS) -en las legislativas 2022 y 2024-, el líder del LFI está enfrentado con su antiguo partido, lo que ha creado un cisma entre las dos principales corrientes progresistas del país.

Su proyecto de la fundación de la VI República francesa, con más poder para el Parlamento y las consultas populares, y el de la 'Nueva Francia', que aboga por el mestizaje, ha seducido a las periferias de las grandes ciudades francesas, con una buena parte de poblaciones originarias del Magreb y del África Subsahariana.