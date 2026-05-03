Milei volverá a Estados Unidos para participar de la Conferencia Anual Instituto Milken

Según la agenda oficial, el mandatario partirá el martes a las 13:00 hora local (16:00 GMT) y llegará a Los Ángeles en la madrugada del miércoles.

Ese mismo día mantendrá una reunión con el presidente del Instituto Milken, Michael Milken, tras lo cual participará de un encuentro reducido con empresarios.

Posteriormente, Milei disertará a las 21:00 horas GMT ante la 29ª edición de la conferencia, un evento que reúne a referentes del ámbito financiero, tecnológico y de las políticas públicas para debatir sobre los principales desafíos globales.

Tras su intervención, el jefe de Estado emprenderá el regreso a Argentina ese mismo miércoles por la noche, con arribo previsto a Buenos Aires el jueves a las 13:30 hora local.

Será la segunda participación de Milei en este foro, en el que ya expuso en 2024, en línea con su estrategia de reforzar vínculos con inversores y actores económicos internacionales, especialmente en Estados Unidos, uno de los destinos más frecuentes de su agenda exterior.

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Milei visitó este jueves el portaaviones de propulsión nuclear USS Nimitz, de la Marina de Estados Unidos, en el marco de un ejercicio militar conjunto entre ambos países que tuvo lugar esta semana en aguas argentinas.

Este viaje será el decimosexto del mandatario argentino a Estados Unidos desde su asunción en diciembre de 2023.