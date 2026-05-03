Ministros peruanos acudirán al Congreso para explicar compra de aviones F-16 a EE.UU.

Medios locales difundieron este domingo la confirmación oficial del primer ministro Luis Arroyo, el canciller, Carlos Pareja, y el ministro de Defensa, Amadeo Flores, para acudir este lunes a las 15:30 hora local (20:30 GMT) a la comisión de Defensa del Legislativo, donde también serán cuestionados por la reciente matanza de cinco jóvenes por parte de militares en la cuenca cocalera más grande del país.

El pasado lunes, Arroyo pidió aplazar la comparecencia agendada para esa misma fecha debido a "razones de fuerza mayor" que se presentaron en otras regiones del país, para las cuales resultaba "indispensable" su presencia y la participación directa de los ministros de Relaciones Exteriores y de Defensa.

De acuerdo con la agenda de la Comisión de Defensa, los ministros habían sido convocados para informar sobre "la situación actual de las negociaciones para la adquisición de aeronaves de combate" F-16 Block 70 para la Fuerza Aérea del Perú (FAP).

Este informe se debía hacer "en el contexto de las declaraciones efectuadas por el señor presidente" de transición, José María Balcázar, quien el pasado 17 de abril afirmó en una entrevista radial que prefería que la compra de los aviones, con una inversión de 3.500 millones de dólares, fuera decidida por el Gobierno que asumirá funciones el 28 de julio próximo.

La posición del mandatario abrió una nueva crisis de Gobierno en Perú, luego de que los entonces ministros de Defensa y de Relaciones Exteriores, Carlos Díaz y Hugo de Zela, respectivamente, presentaran su renuncia tras asegurar que el contrato ya había sido firmado.

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En medio de esas versiones contradictorias, el primer ministro Arroyo confirmó que el Gobierno adquirió la flota de los aviones fabricados en Estados Unidos y que ya se habían cumplido con todos los compromisos económicos asumidos en el cronograma acordado, lo que implicaba un primer desembolso de 462 millones de dólares ya realizado.

Tras las salidas de Díaz y De Zela, Balcázar nombró a Flores como nuevo ministro de Defensa, y el jueves a Pareja como ministro de Relaciones Exteriores.

Por otro lado, la titular de la Comisión de Defensa, Karol Paredes informó este domingo a la emisora RPP que el ministro de Defensa también ha sido citado para dar explicaciones sobre las muertes de cinco jóvenes por parte del Ejército el 25 de abril en la céntrica región andina de Huancavelica.

Para este caso, Paredes apuntó que también está convocado el ministro del Interior, José Zapata, quienes darán detalles de lo sucedido así como los avances preliminares en las investigaciones de la masacre.