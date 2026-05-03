Muere una de las 48 personas heridas por el vuelco de un autobús en el centro de Cuba

El accidente masivo se produjo en un lugar conocido por Puentes de Las Cajas, en la provincia de Cienfuegos (centro-sur), cuando el autobús de pasajeros hacía el trayecto entre La Habana (oeste) y Guantánamo (extremos este).

Entre los lesionados atendidos en dos hospitales de Cienfuegos, hay uno reportado en estado crítico y otros tres en situación grave, mientras que uno de los siete niños heridos en el siniestro se encuentra en terapia intensiva en estado estable, de acuerdo a un reporte de la televisión estatal.

En 2025, los accidentes de tráfico dejaron en Cuba un total de 6.718 lesionados, un crecimiento del 1,6 % con respecto a los 6.613 reportados en 2024, de acuerdo con datos de la Comisión Nacional de Seguridad Vial.

Las autoridades expusieron que las principales causas estuvieron asociadas al factor humano, entre ellas la falta de atención al control del vehículo, no conceder el derecho de vía y el exceso de velocidad, que aportaron el 72 % del total de los accidentes en las vías de la isla.

También señalaron que siete de cada diez accidentes de tráfico generan víctimas, fundamentalmente por el choque de vehículos, que continúa siendo el siniestro "más peligroso".

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El Gobierno cubano también ha reconocido que el mal estado de las calles y carreteras, por la falta general de mantenimiento, así como la antigüedad del parque automotor -con vehículos de entre 40 y 70 años de circulación- son otros factores que inciden en los accidentes de tránsito.