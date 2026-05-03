Nigeria convoca al embajador de Sudáfrica por los recientes actos de grupos xenófobos

"Las discusiones se centrarán principalmente en las manifestaciones en curso por parte de varios grupos dentro de Sudáfrica y los casos documentados de maltrato a ciudadanos nigerianos y ataques a sus negocios", indicó la cartera ministerial en un comunicado publicado de madrugada en su cuenta de la red social X.

El diplomático sudafricano deberá acudir este lunes a la sede del ministerio en Abuya, donde las autoridades nigerianas transmitirán su "profunda preocupación" por unos eventos que "tienen el potencial" de afectar a las relaciones entre los dos países.

Aunque Nigeria destacó que es "consciente del creciente descontento" de sus ciudadanos en Sudáfrica por el trato que recibe, pidió "mantener la calma".

Esta decisión llega unos días después de que cientos de sudafricanos se manifestasen esta semana contra los migrantes irregulares provenientes de otros países de África, unas marchas lideradas por el movimiento antiinmigración March & March, que denuncia el impacto de los delitos que vincula a extranjeros y a líderes religiosos de comunidades de migrantes.

En este contexto, el presidente del país, Cyril Ramaphosa, cargó el lunes contra todo tipo de acciones xenófobas, y advirtió que las "legítimas preocupaciones" sobre la migración irregular generen "prejuicios" contra otros ciudadanos africanos.

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Ramaphosa hizo esas declaraciones tras la viralización en redes sociales de numerosos vídeos en los que se puede ver a grupos de gente en las calles buscando, increpando e incluso apaleando a supuestos migrantes africanos, mientras en las últimas semanas protestas antimigración se han tornado violentas.

El 23 de abril, el Gobierno de Ghana también convocó al embajador sudafricano en el país por "los continuos ataques xenófobos contra los ghaneses y otros africanos que viven en Sudáfrica".

Las tensiones debido a la xenofobia son un problema recurrente en Sudáfrica y, a menudo, han desembocado en oleadas de protestas violentas, especialmente en los barrios más vulnerables.

Las más graves de los últimos tiempos fueron a finales de 2019, con 18 extranjeros muertos, según datos de la organización Human Rights Watch (HRW).

Numerosas comunidades de inmigrantes fueron entonces repatriadas por sus propios países, como Mozambique o Nigeria, y Sudáfrica fue blanco de duras críticas internacionales por la xenofobia.