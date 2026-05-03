Pekín acusa a Manila de desembarcar en arrecife en disputa del mar de China Meridional

Según esa fuente, cinco miembros de una tripulación filipina habrían accedido al arrecife, identificado por Pekín como Tiexian Jiao y conocido internacionalmente como Sandy Cay, pese a "repetidas advertencias", en una acción que las autoridades chinas calificaron de ilegal.

El medio estatal señaló que agentes de la Guardia Costera china identificaron a los tripulantes y gestionaron la situación conforme a la normativa vigente, sin ofrecer detalles sobre posibles detenciones o expulsiones.

China reclama la soberanía sobre la práctica totalidad del mar de China Meridional, una región estratégica por la que transita cerca del 30 % del comercio marítimo mundial y que alberga importantes caladeros y potenciales reservas de hidrocarburos, frente a las reivindicaciones de Filipinas, Vietnam, Malasia y otros países ribereños.

En 2016, la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya falló a favor de Filipinas en una causa sobre varias de las zonas en disputa, una sentencia que Pekín rechaza y no reconoce.

Desde la llegada al poder del presidente filipino Ferdinand Marcos Jr. en 2022, Manila ha intensificado su cooperación en materia de defensa con Estados Unidos, un giro que ha coincidido con un aumento de los roces diplomáticos y militares en estas aguas.