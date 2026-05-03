Pequeño J, presunto autor de triple feminicidio, será extraditado este lunes a Argentina

A través de sus redes sociales, el Ministerio Público anunció que "como autoridad central en materia de extradiciones", culminó con éxito las gestiones para la entrega de Valverde a la justicia argentina, donde es investigado por un triple feminicidio.

Medidos locales difundieron imágenes del traslado del acusado del penal de Cantera, en Cañete, en el sur de la región de Lima, hacia la capital, para mañana ser conducido al aeropuerto.

Las autoridades argentinas señalan que Valverde, quien fue detenido en Perú el 30 de septiembre de 2025, es considerado el autor intelectual del asesinato en Buenos Aires de Morena Verdi y Brenda del Castillo, ambas de 20 años, y Lara Gutiérrez, de 15 años de edad.

Las jóvenes fueron torturadas, asesinadas y enterradas en el patio de una vivienda en la localidad de Florencia Varela, en la provincia de Buenos Aires, donde fueron halladas cinco días después de haber desaparecido.

El pasado 3 de febrero, la Fiscalía peruana confirmó que Valverde iba a ser próximamante extraditado por solicitud de la justicia argentina.

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"Responderá por tres hechos delictivos en agravio de tres mujeres" y que "el delito se habría cometido con la complicidad de dos o más personas, mediante ensañamiento y alevosía, y mediando violencia de género", indicó la institución peruana.

Cuatro meses antes, el 2 de octubre, la Policía Nacional de Perú (PNP) entregó a la Policía de Argentina al ciudadano argentino Matías Agustín Ozorio, señalado como presunto cómplice del Pequeño J para que también fuera procesado en ese país por el mismo delito.

Valverde, de 20 años, fue arrestado a finales de septiembre pasado en Lima junto al argentino Orozco cuando intentaban huir hacia el norte de Perú, de donde es originario Pequeño J y se presume que dirigía una banda de narcotráfico con vínculos en el extranjero.