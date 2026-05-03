Rusia ataca un automóvil civil y una ambulancia en la región ucraniana de Jersón

Según dijo esta fuente en un mensaje en su cuenta de Telegram, como consecuencia de las heridas sufridas en el ataque contra el automóvil, un hombre de 60 años murió en el lugar, mientras que otras cinco personas resultaron heridas de diversa gravedad.

El vehículo transportaba a empleados de una empresa local.

Poco después, se produjo un segundo ataque en el que una ambulancia resultó dañada, según la Fiscalía.

El personal médico no resultó herido.

La Fiscalía de Jersón ha iniciado una investigación preliminar por la comisión de crímenes de guerra.