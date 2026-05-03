Sheinbaum promete “nunca más” represión contra pueblo de México a 20 años de Atenco

Durante su intervención, la mandataria recordó la “cruenta represión” ocurrida en mayo de 2006, en el contexto de la oposición al proyecto de aeropuerto en Texcoco, y la atribuyó a gobiernos que, dijo, “defendían los intereses de unos cuantos”.

La gobernante mexicana señaló que el conflicto tuvo origen en 2001, cuando se planteó la construcción del aeropuerto durante el gobierno de Vicente Fox (2000-2006), y destacó que desde entonces acompañó la defensa de la tierra junto con los pobladores.

En ese sentido, criticó el modelo de desarrollo basado en el despojo de tierras y celebró que en 2018, tras una consulta popular impulsada por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), se cancelara el proyecto en Texcoco y se optara por construir el aeropuerto en Santa Lucía, hoy Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles.

Como parte del Plan de Justicia, la presidenta anunció la restitución de 54 hectáreas al ejido de Atenco para uso agrícola, así como un reconocimiento a las víctimas de la represión.

“Donde hubo despojo, hoy hay restitución de tierras; donde hubo represión, hoy hay diálogo”, afirmó.

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La mandataria también relató que, previo al evento, dialogó con manifestantes que bloqueaban una carretera para exigir acceso a agua y devolución de tierras, lo que, dijo, refleja un cambio en la forma de gobernar frente a administraciones anteriores.

En su discurso, Sheinbaum contrastó a su gobierno con “los conservadores”, a quienes acusó de haber ejercido el poder para beneficiar a una élite y reprimir a la población.

Asimismo, enmarcó el acto dentro de lo que denominó la “cuarta transformación”, al vincularlo con las luchas históricas del país por la soberanía, la justicia social, la libertad y la democracia, desde la Independencia hasta la Revolución mexicana.

Finalmente, reiteró el compromiso de su administración de mantener cercanía con la ciudadanía y atender sus demandas, al tiempo que subrayó que su gobierno no traicionará al pueblo.

“Hoy decimos con claridad: nunca más una policía o la Guardia Nacional reprimirá al pueblo de México”, concluyó.

El caso Atenco se considera uno de los más emblemáticos en la lucha por los derechos humanos en México.

Organismos internacionales documentaron la detención ilegal, abusos sexuales, tortura y otras violaciones graves a los derechos humanos a 11 mujeres el 3 y 4 de mayo de 2006 en San Salvador Atenco y en Texcoco, ambos en el central Estado de México, en medio de manifestaciones.