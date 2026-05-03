Ucrania asegura haber atacado con éxito una corbeta rusa en puerto de Primorsk

"Otro portador ruso de misiles Kalibr fuera de combate", celebró el jefe de Estado ucraniano en un mensaje en sus redes sociales.

Indicó que fue informado "sobre el exitoso ataque contra objetivos en el puerto de Primorsk".

Según Zelenski, el barco fue alcanzado junto con un barco patrullero y otro petrolero de la flota rusa en la sombra.

De acuerdo con el mandatario, también se ha causado un "daño significativo" a la terminal petrolera del puerto.

"Cada uno de estos resultados limita aún más el potencial bélico de Rusia", señaló el presidente ucraniano, quien añadió que "Rusia puede poner fin a esta guerra en cualquier momento" porque "prolongarla solo ampliará la escala de nuestras operaciones defensivas" contra objetivos dentro de territorio ruso.

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Horas antes del anuncio de Zelenski, los medios estatales de Estonia y Letonia informaron de que ciudadanos de varias localidades de sus respectivos países habían recibido en sus teléfonos móviles alertas sobre una posible amenaza al espacio aéreo nacional.

El coronel Uku Arold, jefe del Departamento de Comunicaciones Estratégicas de las Fuerzas de Defensa de Estonia, declaró a la emisora de radio pública ERR que durante un gran ataque aéreo efectuado por Ucrania en el noroeste de Rusia algunos drones se desplazaron a lo largo de la frontera oriental de Estonia.

A su vez, el Ministerio finlandés de Defensa señaló en un comunicado que "se sospecha que un vehículo aéreo no tripulado violó el espacio aéreo finlandés en el este" del país.

Según esta fuente, la Fuerza Aérea observó un dron volando en la zona de Virolahti, cerca de la frontera con Rusia.

Finlandia investiga el origen y el modelo del dron, añadió Defensa.