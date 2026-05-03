Una exposición de EFE en Roma retrata 50 años de amistad entre España e Italia

La muestra se ha organizado con motivo de la inauguración de la nueva Cancillería de la Embajada española en Italia, ubicada en la Plaza Navona, en el corazón histórico de Roma, donde la exposición permanecerá abierta al público desde el 5 de mayo hasta el 15 de septiembre.

Organizada por la Embajada de España en Italia con la colaboración de la Agencia EFE, la exposición sirve para retratar cincuenta años de relaciones entre ambos países.

En palabras del presidente de EFE, Miguel Ángel Oliver, "en este medio siglo, España e Italia han construido un camino de acercamiento y conocimiento mutuo más allá de la política o la institucionalidad, y esta exposición es un buen reflejo de esa sintonía".

"A través de las instantáneas de los fotógrafos de la Agencia EFE en Roma, Venecia, Taormina (Sicilia), Oviedo, Granada o Madrid, que inmortalizaron a grandes italianos: políticos, creadores, artistas, pensadores o deportistas, la muestra ofrece un retrato de amistad entre ambos países del Mediterráneo, forjado en unas excelentes y estratégicas relaciones", subrayó.

La exposición muestra a algunos de los rostros más conocidos que han protagonizado esas cinco décadas de relación bilateral, tanto figuras de la política española e italiana como personalidades del mundo del deporte, el cine, la literatura, la música, la moda o el espectáculo, reconocidas y reconocibles en ambos países.

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También recoge momentos grabados en la memoria colectiva de españoles e italianos, entre ellos, la victoria de Italia en el Mundial de Fútbol de 1982, celebrado en una España que se abría al mundo con su recién estrenada democracia.

Este recorrido gráfico dedica además un apartado destacado a los 15 italianos galardonados en diferentes ediciones de los premios del Principado de Asturias, a quienes España ha distinguido por su contribución en los ámbitos de la comunicación, humanidades, cooperación internacional, letras, artes, ciencias sociales, investigación científica y técnica, la concordia y el deporte.