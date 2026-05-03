Una incidencia en su avión obliga a Sánchez a aterrizar en Turquía cuando iba a Armenia

El Airbus A310 en el que se desplazaba Sánchez junto al resto de su delegación partió de la base aérea de Torrejón de Ardoz, en Madrid, poco antes de las 16.00 hora local (18.00 GMT) con destino a la capital de Armenia, donde este lunes se reúnen casi medio centenar de líderes cuyos países forman parte de este foro.

Fuentes del Gobierno español informaron a EFE de que un fallo técnico al que restaron importancia obligó a cumplir el protocolo y aterrizar en Ankara, donde pasará la noche Sánchez para reanudar viaje a Armenia a primera hora de la mañana una vez solventado el incidente.

Su llegada a la cumbre de Ereván está prevista para las 8:15 horas en España (dos horas más en Armenia).

A esta reunión se prevé que asista casi medio centenar de líderes de la Comunidad Política Europea, un foro que reúne a los Veintisiete y a la mayoría del resto de países europeos que no forman parte del club comunitario.

Al término de la octava cumbre de este grupo de países, Sánchez regresará este mismo lunes a Madrid.

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El último incidente con un avión oficial que hizo que el presidente del Gobierno español tuviera que cambiar su agenda ocurrió el pasado 4 de septiembre, cuando el Falcon en el que volaba a París para participar en una reunión de la Coalición de Voluntarios por Ucrania tuvo que regresar a mitad de camino a causa de una avería.

En esa ocasión, Sánchez intervino en la reunión de forma telemática.