Wadephul urge a su homólogo iraní a renunciar a armas nucleares y a reabrir Ormuz

En una llamada telefónica, Wadephul transmitió a Araqchí que Alemania apoya una solución negociada, según indicó su departamento en la red social X.

El jefe de la diplomacia alemana subrayó que, como estrecho aliado de EE. UU., tanto Berlin como Washington comparten el mismo objetivo, que es que "Irán debe renunciar de forma completa y verificable a las armas nucleares y reabrir inmediatamente el estrecho de Ormuz (...)".

La llamada telefónica se produjo después de que el presidente de EE.UU., Donald Trump, afirmó el martes pasado que el canciller alemán, Friedrich Merz, "no sabe de lo que habla" al creer aparentemente que "está bien que Irán tenga un arma nuclear" y al acusar de nuevo a Alemania de no haber apoyado a Washington en la guerra contra Irán.

Merz siempre ha defendido que Irán no debe hacerse con el arma nuclear, pero Trump reaccionó así a las críticas del mandatario alemán sobre la guerra, al afirmar éste un día antes en un colegio que Washington no tenía una estrategia de salida coherente y que el régimen de Teherán estaba "humillando a toda una nación" en las negociaciones.

Entre críticas mutuas, EE.UU. anunció el viernes la retirada parcial de unos 5.000 soldados estadounidenses de Alemania y el sábado Trump sostuvo que serán "muchos más".

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Este anuncio ha sido interpretado como un castigo a Merz, además de un mensaje a todos los aliados europeos de la OTAN, a varios de los cuales el presidente estadounidense critica por su supuesta falta de apoyo en su conflicto con Irán.