Yemen confirma que buque con diésel secuestrado por somalíes se acerca a costa de Somalia

La institución, dependiente del Gobierno yemení reconocido internacionalmente, señaló en un comunicado que el buque cisterna, identificado como M/T EUREKA, "estaba bajo el control de nueve hombres somalíes armados y continuaba navegando hacia la costa noreste de Somalia".

La embarcación transporta aproximadamente 2.800 toneladas de diésel, y la tripulación está compuesta por 12 marineros de nacionalidad egipcia e india, pero no se dispone de información inmediata sobre su estado.

La Guardia Costera yemení informó que respondió de "inmediato" al secuestro reportado el sábado frente a Shabwa, ubicada en el mar Arábigo, enviando tres patrulleras desde dicha provincia y Adén.

Sin embargo, la operación se enfrentó a "desafíos significativos" debido a que las embarcaciones están diseñadas para misiones costeras de corto alcance y no están equipadas para operaciones en alta mar ni persecuciones de larga distancia, señaló.

Según el comunicado, estas limitaciones impidieron que las fuerzas de seguridad llegaran al petrolero a tiempo.

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La mañana de este domingo el buque ya estaba cerca de entrar en aguas territoriales somalíes, mientras que las patrulleras yemeníes no pudieron alcanzarlo y "se vieron obligadas a regresar a su base en Adén debido a limitaciones operativas, preocupaciones por la seguridad de la tripulación y las condiciones del mar".

La autoridad, asimismo, recordó que coordinó con socios internacionales que operan en el golfo de Adén, pero su función se limitó a rastrear e identificar la ubicación del buque sin intervención directa.

Ningún grupo se ha atribuido la responsabilidad del secuestro.

La piratería frente a las costas de Somalia aumentó a finales de la década de 2000 antes de disminuir debido a las patrullas navales internacionales, aunque han continuado los incidentes esporádicos en los últimos años.

El golfo de Adén sigue siendo una ruta crucial para el comercio mundial, ya que conecta el mar Rojo con el océano Índico.