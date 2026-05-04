Al menos 130 nigerianos piden la repatriación de Sudáfrica por la tensión xenófoba

"Se están realizando gestiones para recopilar los datos de los nigerianos en Sudáfrica para vuelos de repatriación voluntaria para aquellos que solicitan ayuda para regresar a casa. Hasta el momento, 130 solicitantes se han registrado debidamente en nuestra misión", publicó Odumegwu-Ojukwu la pasada noche en la red social X.

Hasta dos nigerianos murieron en incidentes separados que involucraron a agentes de seguridad sudafricanos: Amamiro Chidiebere Emmanuel falleció el 25 de abril tras una "brutal paliza" propinada por militares sudafricanos en Port Elizabeth; y Nnaemeka Matthew Andrew también murió tras un altercado con miembros de la Policía Metropolitana de Tshwane, según indicó.

Además, hizo referencia a las imágenes que circulan en medios de comunicación y redes sociales en las que se muestran violencia, matanzas y asesinatos "xenófobos selectivos de extranjeros", así como manifestaciones caracterizadas por retórica xenófoba, discursos de odio y declaraciones incendiarias contra los migrantes.

"Esto es totalmente condenable e inaceptable. La Embajada de Nigeria sigue de cerca las investigaciones sobre estos lamentables incidentes y Nigeria exige que se haga justicia en estos casos", declaró la ministra.

Aunque desde el Gobierno sudafricano se rechazaron este tipo de acciones, el presidente de Nigeria, Bola Tinubu, ordenó supervisar la situación "con mucha atención", especialmente frente a las manifestaciones convocadas en Sudáfrica entre el 4 y el 8 de mayo.

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"Nigeria es un país que participó activamente en la lucha por la liberación de Sudáfrica, un hecho que debe transmitirse a las nuevas generaciones sudafricanas. Las vidas y los negocios de los nigerianos en Sudáfrica no deben seguir en riesgo", añadió Odumegwu-Ojukwu.

El sábado pasado, el Ministerio de Exteriores nigeriano convocó al embajador de Sudáfrica en el país para transmitirle su preocupación al respecto, y el 23 de abril el Gobierno ghanés hizo lo mismo.

Las tensiones xenófobas son un problema recurrente en Sudáfrica y, a menudo, han desembocado en oleadas de protestas violentas, especialmente en los barrios más vulnerables.

Las más graves de los últimos tiempos fueron a finales de 2019, con 18 extranjeros muertos, según datos de la organización Human Rights Watch (HRW).

Numerosas comunidades de inmigrantes fueron entonces repatriadas por sus propios países, como Mozambique o Nigeria, y Sudáfrica fue blanco de duras críticas internacionales por la xenofobia.