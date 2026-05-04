Al menos dos muertos en nuevos bombardeos israelíes en el sur del Líbano

La Agencia Nacional de Noticias (ANN) libanesa informó de la muerte de estas dos personas a consecuencia de un ataque aéreo lanzado por el Ejército de Israel contra la ciudad de Shehour, en la región meridional de Tiro, a orillas del río Litani, y a unos 95 kilómetros al suroeste de la capital, Beirut.

Según esta misma fuente, el Ejército israelí bombardeó también las localidades de Zawtar al Sharqiyah, Dabaal y Qana, todas ellas ubicadas en esa misma región en el sur del país.

En la jornada de ayer, al menos otras cinco personas murieron, entre ellos dos sirios y un egipcio, y otras once resultaron heridas en otros ataques israelíes contra distintas localidades del sur del Líbano, informó el Centro de Operaciones de Emergencia Sanitaria del Ministerio de Salud Pública libanés.

De acuerdo con el recuento de víctimas publicado por este organismo este pasado domingo, la cifra de muertos por los ataques israelíes iniciados el pasado 2 de marzo contra el Líbano hasta ayer alcanzó las 2.679 víctimas mortales y los 8.229 heridos.

Pese al alto el fuego en vigor, Israel ha intensificado este fin de semana sus acciones contra el sur del Líbano, que además de causar víctimas, ha provocado la destrucción de edificios residenciales completos y graves daños en barrios enteros, en una nueva intensificación de los ataques, aumentando el número de muertos y los desplazamientos forzosos.

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Entretanto, el grupo chií libanés Hizbulá ha seguido atacando en respuesta a las tropas israelíes en el sur del Líbano y el norte de Israel.

El pasado 17 de abril entró en vigor una tregua que se prevé que continúe al menos hasta mediados de mayo y que tiene como objetivo avanzar hacia unas negociaciones más en profundidad entre ambos países.