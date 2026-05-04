Albares afirma tras ser recibido por el papa que existe "enorme sintonía" con el Vaticano

Albares explicó que además de la reunión de trabajo con el secretario para las Relaciones con los Estados vaticano, Paul Richard Gallagher, León XIV le concedió una audiencia que duró unos 20 minutos, aunque no estaba prevista en la agenda, lo que consideró "un gesto fuerte, de reconocimiento, amistad y de cariño a España".

Sobre los temas que abordaron, el ministro señaló que además de la visita a España del 6 al 12 de junio, también se habló de los principales asuntos en el mundo "en los que hay una gran coincidencia con la política exterior humanística de España" en referencia a "la defensa de la dignidad de todos los seres humanos, también de los derechos humanos de los migrantes y a favor del derecho internacional" y "el rechazó de la guerra para resolver conflictos" y la "defensa del multilateralismo".

Albares agregó que pudo entregar en mano al pontífice estadounidense la invitación del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para la visita que realizará en junio Madrid, Barcelona (noroeste) además de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria, islas del archipiélago canario, en el océano Atlántico.

Albares también explicó que durante la reunión con el papa también se evocaron los "momentos fuertes" que se producirán durante la visita, como el acto de la Sagrada Familia, y que también salieron en la conversación los orígenes gallegos del pontífice estadounidense por vía materna y que vivió en 1982 en España algunos meses y que "conoce muy bien" el país.

También trasladó al pontífice "el deseo total del Gobierno y de colaboración absoluta, como estamos teniendo. para que su visita sea un éxito".

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Aseguró que en todo momento hubo un gran simpatía por parte del papa y "una gran sintonía" sobre la situación en el mundo "y a las soluciones sobre cómo se encentra el mundo" y reiteró "tanto un rechazo a la guerra, el apoyo al derecho internacional y al multilateralismo, y reconocer que todo ser humano y también los migrantes tienen una igual dignidad y somos iguales a todos. Han sido posicionamientos comunes".

En su reunión con su 'homologo' vaticano, Albares explicó que se abordó la regularización de migrantes y que él le trasladó "que lo veía como algo positivo, como un gesto positivo".

Albares también inauguró la sede de la Cancillería en el Palacio de Santiago de los Españoles en Plaza Navona, tras su rehabilitación promovida por la Obra Pía y cofinanciada por el ministerio.

En la Cancillería, el ministro español visitó una exposición de la agencia EFE 'España e Italia, 50 años para enmarcar', que busca conectar la memoria de la relación hispano-italiana, inscribiéndose en la senda de "España en libertad, la iniciativa del Gobierno de España que conmemora la recuperación de libertades democráticas".