Australia y Japón sellan seis acuerdos en seguridad económica, energética y de defensa

En una comparecencia conjunta sin preguntas tras su reunión en Camberra, ambos líderes situaron en el centro la firma de la Declaración sobre Cooperación en Seguridad Económica, acompañada de otros cinco acuerdos sobre seguridad energética, minerales críticos, cooperación en defensa, ciberseguridad y un nuevo diálogo estratégico entre gobiernos, empresas y sociedad civil.

El paquete busca fortalecer la resiliencia de las cadenas de suministro, especialmente en energía, alimentos y recursos estratégicos, impulsar el desarrollo de tecnologías críticas como la inteligencia artificial y la computación cuántica, y profundizar la integración de las industrias de defensa de ambos países.

También contempla mantener abiertos los flujos comerciales de energía, coordinar respuestas ante crisis y fomentar la inversión conjunta en minerales críticos, considerados un pilar clave de la relación bilateral.

Takaichi calificó las conversaciones de "altamente productivas" y aseguró que la cooperación bilateral ha alcanzado un nivel que puede describirse como de "cuasi aliados", con una mayor coordinación en asociaciones como el Quad, integrado por Estados Unidos, Japón, India y Australia, y en asuntos de seguridad regional.

Por su parte, Albanese subrayó que ambos países trabajarán para promover un Indo-Pacífico "libre, abierto y estable" y destacó que la nueva agenda conjunta marca el rumbo de la relación para las próximas décadas, en un año simbólico en el que se cumple el 50 aniversario del tratado bilateral de amistad.

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Los acuerdos se producen en un contexto de crecientes tensiones geopolíticas y disrupciones en los mercados energéticos globales derivados del conflicto en Oriente Medio, así como por la creciente influencia de China en el Indo-Pacífico y su peso en sectores estratégicos como las cadenas de suministro y los minerales críticos.

Asimismo, acordaron consultarse ante posibles contingencias en materia de seguridad económica y evaluar medidas conjuntas para mitigar riesgos.

Japón es el tercer socio comercial bilateral de Australia y su segundo mayor mercado de exportación.