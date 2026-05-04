Cabo Verde deniega la entrada en un puerto del barco con un posible brote de hantavirus

"Tras una evaluación técnica y epidemiológica, las autoridades sanitarias nacionales decidieron no autorizar el atraque del buque en el Puerto de Praia, en aplicación del principio de precaución y de conformidad con el Reglamento Sanitario Internacional, con el fin de proteger la salud pública nacional", informó el Ministerio caboverdiano de Salud en un comunicado.

El Ministerio aseguró que ha estado "monitoreando" la situación del buque, que ingresó en aguas de Cabo Verde la víspera, tras "la notificación por parte de organismos sanitarios internacionales de un brote de enfermedad respiratoria".

Desde entonces, subrayó, el barco "permanece en alta mar bajo vigilancia constante por parte de las autoridades sanitarias".

"La asistencia médica necesaria la proporciona un equipo especializado, compuesto por médicos especialistas, enfermeros y técnicos de laboratorio. Asimismo, se han preparado medidas de respuesta hospitalaria para cualquier necesidad de atención especializada en el Hospital Dr. Agostinho Neto" en Praia, el mayor de Cabo Verde.

El departamento de Salud del país insular africano detalló que "el buque transporta 147 personas, entre pasajeros y tripulación", de los que "tres personas presentan síntomas, han sido debidamente evaluadas y asistidas por un equipo sanitario y actualmente se encuentran clínicamente estables".

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Esto elevaría de dos a tres el número de afectados vivos que transporta el barco, después de que la empresa operadora, la neerlandesa Oceanwide Expeditions, lamentara anoche en un comunicado que Cabo Verde no está permitiendo desembarcar a dos miembros de su tripulación enfermos que "requieren atención médica urgente".

La compañía también confirmó que el barco transporta el cuerpo de uno de los fallecidos por el posible brote de hantavirus.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) confirmó este domingo que al menos seis afectados -tres muertos y tres enfermos- habían sido registrados hasta entonces.

Entre las víctimas se encuentran una pareja neerlandesa -un hombre de 70 años y una mujer de 69 años- que murieron, respectivamente, en la isla británica de Santa Elena y en Johannesburgo (norte de Sudáfrica), lugares en los que permanecen sus cuerpos, según detalló el Departamento de Salud de Sudáfrica.

Pretoria confirmó también que otro paciente, un británico, que enfermó mientras el buque viajaba desde Santa Elena a la isla de Ascensión (también británica), se encuentra en "estado crítico de aislamiento" mientras recibe "tratamiento médico adicional" en Johannesburgo.

Este es el único caso en el que la presencia del virus ha sido confirmada en el laboratorio hasta el momento.

El buque MV Hondius zarpó desde Argentina el pasado 20 de marzo y, según las autoridades sudafricanas, viajaba en dirección a las islas Canarias (España), en una ruta que incluyó también la Antártida continental, las islas Malvinas, las islas Georgias del Sur, la isla del Ruiseñor y la isla Tristán.

El hantavirus es una enfermedad que suele transmitirse por contacto con orina o excrementos de roedores infectados, aunque en casos poco frecuentes puede propagarse entre personas y derivar en enfermedades respiratorias graves.