Cinco muertos en ataque con misil ruso contra una ciudad en la región de Járkov

El anterior balance oficial, publicado por el gobernador de Járkov, Oleg Siniégubov, cifraba el número de fallecidos en cuatro.

Otras diecinueve personas han resultado heridas en el ataque, que ha provocado daños en varias casas bajas y bloques de viviendas y ha causado desperfectos también en comercios y en un taller, según la Fiscalía.

Las víctimas mortales del ataque son tres mujeres y dos hombres, explicó la Fiscalía.

Merfa tenía más de 20.000 habitantes antes de la guerra y está situada 22 kilómetros al suroeste de Járkov, capital de la región homónima del noreste de Ucrania y una de las urbes más grandes del país.

Járkov está cerca de la frontera con Rusia y es una de las regiones ucranianas con presencia de las tropas del Kremlin y en la que se producen combates.