Costa dice que seguirá trabajando para que Ucrania entre en la UE tras verse con Zelenski

Costa compartió en redes sociales una imagen de una reunión auspiciada por el presidente francés, Emmanuel Macron, y el primer ministro británico, Keir Starmer, en la que también aparecen el primer ministro polaco, Donald Tusk, y el canadiense, Mark Carney, junto a Zelenski.

"Reunión oportuna (...) para hacer balance de nuestras diferentes ramas de trabajo en Ucrania. Seguiremos apoyando todos los esfuerzos hacia una paz justa y sostenible, también aumentando nuestra presión sobre Rusia. El futuro de Ucrania está en la UE y seguiremos trabajando juntos hacia este objetivo", señaló Costa.

Los líderes europeos comenzaron a llegar hoy, lunes, al Complejo Karen Demirchián de Ereván, sede de la cumbre de la Comunidad Política Europea (CPE), que acogerá hoy a representantes de 48 países del continente y a Canadá como país invitado.

La VIII cumbre de la CEP, que arrancará oficialmente con un plenario a las 10.45 hora local (06.45 GMT), será presidida por el primer ministro armenio, Nikol Pashinián, y el presidente del Consejo Europeo, António Costa.

Además, contará con la presencia de los dirigentes de los Estados miembros de la Unión Europea (UE) y de otra veintena de países, entre los que la mayor novedad es el primer ministro canadiense, Mark Carney, ya que nunca antes un líder no europeo había sido invitado a este evento.

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Una fuente europea señaló también como "muy significativa" la participación en remoto del presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev, un gesto que "refleja el progreso que se ha logrado desde la firma de los acuerdos de paz" entre Azerbaiyán y Armenia el verano pasado.

Respecto a la ausencia del presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, a quien sustituirá en Ereván su vicepresidente, la fuente europea señaló que normalmente no se permite enviar a reemplazos a este tipo de encuentros pero que se ha hecho una excepción "por el contexto único y el momento histórico en las relaciones entre Armenia y Turquía".