Detienen a tres miembros de Fuerzas Armadas en Ecuador por presunto robo de combustible

Las detenciones se produjeron en el kilómetro 41 de la carretera de la costa, en el municipio Guayaquil, la ciudad más grande del país, en torno a las 19:00 (00:00 GMT) del domingo.

Aunque el caso continúa en fase de investigación, se estima que los militares custodiaban los camiones cargados con derivados de hidrocarburos, según pudo conocer EFE.

Entre los detenidos figuran dos militares en activo, de 49 y 36 años, y un soldado de reserva, de 24 años, todos sin antecedentes penales.

Además, los agentes retuvieron tres vehículos tipo tanquero que contenían derivados de hidrocarburos, así como una camioneta con el logo del Ejército.

También se incautaron tres fusiles, 87 cartuchos, tres teléfonos móviles y cuatro prendas de uso militar.

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La operación se produjo cuatro horas antes de que iniciase el toque de queda nocturno que rige desde las 23:00 hora local (4:00 GMT) hasta las 5:00 (10:00 GMT) en nueve provincias y cuatro municipios del país, entre ellas la provincia costera de Guayas, donde se llevó a cabo el operativo, y Pichincha, donde se ubica Quito, capital del país andino.

La medida se enmarca en la estrategia del Gobierno de Daniel Noboa de combatir la actividad del narcotráfico y el crimen organizado que opera en el país.

Durante la primera jornada, y según detalló el comandante general de Policía, Pablo Dávila, se detuvieron a 124 personas, cinco de las cuales son "objetivos de interés penal relevante". La medida se mantendrá vigente hasta el próximo 18 de mayo y se trata del segundo toque de queda de 2026.