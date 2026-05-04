Detienen en Suecia al capitán de un supuesto petrolero de la flota rusa en la sombra

El individuo, de nacionalidad china, es sospechoso de usar documentos falsos y de un delito contra las leyes marítimas por deficiencias en la navegabilidad del barco.

"Durante el día se interrogará al detenido y se han iniciado los contactos con otras autoridades y países", señaló en un comunicado la Fiscalía sueca.

La Guardia Costera sueca había informado el domingo de que el petrolero -con bandera siria y 182 metros de eslora- navegaba aparentemente sin carga y de que fue abordado alrededor de las 12.00 GMT al sur de Trelleborg mientras se dirigía hacia el mar Báltico.

"Existen varios indicadores que hacen que el buque resulte de interés, entre ellos su inclusión en varias listas de sanciones, como las de la Unión Europea y el Reino Unido", indicó esta agencia estatal sueca.

La intervención es la quinta de este tipo en Suecia y la tercera centrada específicamente en cuestiones de navegabilidad, que requieren investigación, explicó la Guardia Costera.